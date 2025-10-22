ЗАРЕЖДАНЕ...
Борисов и Пеевски се разбраха за пълен мандат на правителството
©
ДПС-НОВО НАЧАЛО отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.
Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.
Още по темата
/
Депутат от ГЕРБ: Другите партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание, за разлика от Борисов
15.10
Още от категорията
/
Съдът прекъсна заседанието срещу 15-годишния ученик, наръгал с нож връстник. Чакат специалисти
21.10
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
21.10
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Младежът, обвинен за убийството в мола, е настанен в болница
23:19 / 21.10.2025
Оцелялото 7-годишно дете: Ако отида при вас, сигурно и вас ще уби...
21:52 / 21.10.2025
Проф. Пламен Киров: Ако може народните представители да спрат да ...
21:19 / 21.10.2025
Линейка откара задържания за убийството в столичен мол, прилоша м...
21:19 / 21.10.2025
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше пробл...
19:54 / 21.10.2025
Костадин Костадинов: "Има такъв народ" да излязат с ясна позиция!...
19:51 / 21.10.2025
Актуални теми
Кьосев
преди 4 мин.
Бойко е на колене пред Шиши... Сигурно му е много тежко...
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.