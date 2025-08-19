Новини
Борисов на среща с лидерите в ЕНП: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
Автор: ИА Фокус 14:39
© Facebook
Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя Фейсбук профил. 

Той е участвал в онлайн среща за лидерите на политически сили, част от Европейската народна партия, инициирана от Манфред Вебер. 

По думите на Борисов мирът трябва да бъде постигнат на база няколко принципа: 

"Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна", написа той.

В срещата е участвала и Урсула фон дер Лайен, която е запознала лидерите с подробностите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

"С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", написа още Борисов.



