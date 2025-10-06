Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Борисов отговори за публикация на WSJ
Автор: Илиана Пенова 19:29Коментари (0)134
© Facebook
Тръмп-младши не е предлагал никаква оферта. Попитах го "Оторизиран ли си от баща си да говорим по други теми?" и той каза - "не". Не съм предлагал "Лукойл" на американците. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналиста Николай Бареков по повод статия на The Wall Street Journal, в която се замесва името му.

В статия на The Wall Street Journal базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп-младши се споменват слухове, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е "поискал облекчаване на санкциите по американския закон ''Магнитски''. Като Борисов, според публикацията, е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански (Турски) поток" и "Лукойл Нефтохим", докато е търсил начини да защити "свои приближени".

"Поканиха ме, отидохме видяхме се. Не съм участвал във форумите. "Балкански поток" е проект одобрен от европейската комисия. В следващите дни като мине съветът на енергийните министри ще вземат решение. В рамките на 2-3 години това ще приключи с русия газ. Тогава тази най-голяма на балканския полуостров инсталация трябва да остане под земята или да се направи да работи. Какво правят турците, какво парви Европа? Договарят за по15 години за втечнен американски газ. Ние трябва да намерим инвеститори, за да можем да газоснабяваме Европа", каза още Борисов.

"Не знам какъв скандал търсите тук при положение, че и днес са платени милион и 50 хиляди лева на "Боташ", добави Борисов.

Той заяви, че името на Делян Пеевски, не е споменавано - "няма контекст, в който да го спомена". Борисов разказва още, че Тръмп-младши го е запознал с приятелката си, били са на обяд, а Деница Желева е придружавала Борисов. 

"Президентът Доналд Тръмп не позволи България да бъде обиколена. Казах му, това сме направили вече работи, вече дава по 900 милиона лева на година печалба", разказва Борисов.



Още по темата: общо новини по темата: 132
02.10.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
27.09.2025 »
26.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакин...
19:30 / 06.10.2025
Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в Елен...
19:30 / 06.10.2025
Манол Пейков: Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на вла...
19:29 / 06.10.2025
АМ "Тракия" при Ихтиман е блокирана
19:28 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млад...
17:09 / 06.10.2025
Изкуственият интелект ще удвои брутния вътрешен продукт на света
16:26 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: