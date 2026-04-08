Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Обзор. Там коментира, че населеното място от години чака указ да се отдели от Община Несебър. "Ще се свържа с Илияна Йотова да питам дали за референдума в Обзор няма да му дойде времето. Това е пример за така искан референдум, който Радев не подписа. Ами, ако бяхме направили за еврото и чакаме 20 години за един подпис", заяви той, предаде репортер на Burgas24.bg.

Борисов посети и рибарското пристанище Бяла. Там бе посрещнат от кмета на общината Пеньо Ненов, който похвали ГЕРБ, че благодарение на тях е започнало изграждането на съоръжението през 2021 г. "Бяха само бараки, сега ще има рибарско селище. Всичко се свличаше", коментира той.