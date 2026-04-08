Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Обзор. Там коментира, че населеното място от години чака указ да се отдели от Община Несебър. "Ще се свържа с Илияна Йотова да питам дали за референдума в Обзор няма да му дойде времето. Това е пример за така искан референдум, който Радев не подписа. Ами, ако бяхме направили за еврото и чакаме 20 години за един подпис", заяви той, предаде репортер на Burgas24.bg.
Борисов посети и рибарското пристанище Бяла. Там бе посрещнат от кмета на общината Пеньо Ненов, който похвали ГЕРБ, че благодарение на тях е започнало изграждането на съоръжението през 2021 г. "Бяха само бараки, сега ще има рибарско селище. Всичко се свличаше", коментира той.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.