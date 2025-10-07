ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борисов посрещна в централата на ГЕРБ важни европейски партньори
За това съобщи самият той в личния си Facebook профил.
"Свобода, справедливост и солидарност са ръководните принципи на фондация “Конрад Аденауер“, която е фондацията близка до партньорската партия на ГЕРБ Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц'', написа Борисов.
Лидерът на ГЕРБ допълни, че под ръководството на д-р Валерс ГЕРБ и фондация “Конрад Аденауер" си сътрудничат вече години наред по редица европейски и международни теми.
,,Днес с него обменихме мнения по актуалните въпроси за сигурността и отбраната, необходимостта Европа да запази конкурентоспособността си, чрез разумна енергийна политика и развитие на нови технологии, ролята на нашите демократични ценности и правов ред, които в днешно време биват поставени под въпрос от редица фактори'', се казва още в фейсбук поста.
Традиция в сътрудничеството между ГЕРБ и фондация “Конрад Аденауер“ е организирането на академии и обучения за младежите на партията.
"Това е инвестиция в бъдещето, в младите хора, които усъвършенстват своите умения, развиват лидерски качества и изграждат ценности, основани на демокрацията и европейския ред, следвайки стъпките на съоснователят на ХДС и пръв федерален канцлер Конрад Аденауер (1876-1967), който съчетава в себе си християн-социални, консервативни и либерални традиции'', завършва Борисов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Йотова за водната криза: Не е време за политиканстване
13:02 / 07.10.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"! Колите не се движат!
12:39 / 07.10.2025
Какво да правим при наводнение?
11:48 / 07.10.2025
Ето на каква база ще се изчисляват новоотпуснатите пенсии
11:51 / 07.10.2025
Гратисният период приключи: От утре започват да глобяват търговци...
11:02 / 07.10.2025
България е магнит за турски пенсионери
10:33 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета