Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Борисов посрещна в централата на ГЕРБ важни европейски партньори
Автор: ИА Фокус 13:50Коментари (0)108
© Facebook
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов посрещна д-р Герхард Валерс, зам.-главен секретар и ръководител на отдел “Европейско и международно сътрудничество“ на фондация “Конрад Аденауер“ и Норберт Бекман-Диркес, директор на Бюрото на фондацията в България в Централата на ГЕРБ.

За това съобщи самият той в личния си Facebook профил. 

"Свобода, справедливост и солидарност са ръководните принципи на фондация “Конрад Аденауер“, която е фондацията близка до партньорската партия на ГЕРБ Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц'', написа Борисов. 

Лидерът на ГЕРБ допълни, че под ръководството на д-р Валерс ГЕРБ и фондация “Конрад Аденауер" си сътрудничат вече години наред по редица европейски и международни теми.

,,Днес с него обменихме мнения по актуалните въпроси за сигурността и отбраната, необходимостта Европа да запази конкурентоспособността си, чрез разумна енергийна политика и развитие на нови технологии, ролята на нашите демократични ценности и правов ред, които в днешно време биват поставени под въпрос от редица фактори'', се казва още в фейсбук поста. 

Традиция в сътрудничеството между ГЕРБ и фондация “Конрад Аденауер“ е организирането на академии и обучения за младежите на партията.

"Това е инвестиция в бъдещето, в младите хора, които усъвършенстват своите умения, развиват лидерски качества и изграждат ценности, основани на демокрацията и европейския ред, следвайки стъпките на съоснователят на ХДС и пръв федерален канцлер Конрад Аденауер (1876-1967), който съчетава в себе си християн-социални, консервативни и либерални традиции'', завършва Борисов.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Йотова за водната криза: Не е време за политиканстване
13:02 / 07.10.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"! Колите не се движат!
12:39 / 07.10.2025
Какво да правим при наводнение?
11:48 / 07.10.2025
Ето на каква база ще се изчисляват новоотпуснатите пенсии
11:51 / 07.10.2025
Гратисният период приключи: От утре започват да глобяват търговци...
11:02 / 07.10.2025
България е магнит за турски пенсионери
10:33 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: