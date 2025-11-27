Бойко Борисов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Колко пъти пред вас казвах, че този бюджет не ми харесва? И затова след малко премиерът и домсъветът – както го наричам, ще ви съобщят какво съм решил. Събрах сутринта домсъвета, подкрепящите партии, премиера и финансовия министър като мандатоносител, и им казах този бюджет се изтегля", допълни той.
"Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Както помните, Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално", каза още той.
На въпрос на "Фокус" защо сега са решили да изтеглят бюджета след като е приет в комисия, той отговори:
"Дори един човек да протестира - аз се опитвам да чуя какво казва. Десетилетия съм работил с диалог", каза той.
Борисов призова за изтегляне на държавния бюджет
© Фокус
Още по темата
/
Западните медии за протеста : 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
11:35
Народът се навдига? Протестиращи окупираха "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Още от категорията
/
От скъпи мобилни телефони до пердета – конфискуваните стоки, които Агенция "Митници" продава на търг
09:58
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Незнам
преди 1 ч. и 12 мин.
А добър ден! С този глупав бюджет единственото, което направихте е да съживите една умряла партия! Първият бюджет при смяна на валута трябва ОСНОВНО да се бори срещу инфлацията от тази смяна (неимоверно се създава такава инфлация, най-малко заради закръгляния и най-вече заради спекула), а не да се увеличават данъците и всъщност работещите да получат дори по-малко пари от миналата година отгоре на техническата инфлацията породена от смяната на валутата. Това е взривоопасна ситуация и абсолютно сами правителството се вкарва в нея!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.