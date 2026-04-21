Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов призна загубата, претърпяна от коалицията му на изборите в неделя и позрави Румен Радев за спечелването на вота.

"Поздравявам Румен Радев за убедителната победа. Остави ни с ПП-ДБ да се избием помежду си, да водим своята кампания, да се унижаваме взимно. И накрая стана, както мъдрият народ е казал: Двама се карат, третият печели", заяви бившият премиер на пресконференция, цитиран от ФОКУС.

"Румен Радев си има президент и конституционни съдии, избрани от него. Може да направи всичко, което е казал. Претърпяхме крах на някои места. В Разград и Търговище нямаме избрани депутати. Изводът е, че дружбата с БСП и ПП-ДБ ни отне общо 400 000 гласа. Много умно Румен Радев се обяви срещу всички и спечели, народът си го избра за вожд", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ-СДС за пореден път отрече да е имало управление между водената от него коалиция и ДПС-НН на Делян Пеевски.

"Не е имало модел "Борисов - Пеевски", но имахме общи цели като Еврозоната, но тази цел си заслужаваше. Свършихме много работа. Сега има модел "Радев - Копринков", каза Борисов.