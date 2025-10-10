Борисов за спорното предложение на ИТН: Говорих със Слави Трифонов, ще го изтеглят 

© Булфото Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря, и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той и ние не ги приемаме.



Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на спорните промени, предложени от ИТН за затвор при намеса в личния живот.



Лидерът на ГЕРБ каза какво биха подкрепили:



"Има неща от законопроекта, които могат да се преправят. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове, това не е правилно според мен".



Според лидера на ГЕРБ трябва да се забранят клиповете, направени с изкуствен интелект, в които участват публични фигури и даде пример:



"Правилно ли е за нашите семейства да се генерира видео как се целуваме с Рая Назарян, например. Подкрепям дебелите глоби. Правилно ли е някой да седи пред къщата ти и да те дебне? Подобни текстове ще подкрепим."



Той коментира и искането за оставка на Антон Славчев.



"Аз съм за оставка на цялата комисия. Ще подкрепя Атанасов - закриване на комисия. Тогава я създадохме, защото ПП-ДБ я искаха за Бойко Рашков", каза Борисов.