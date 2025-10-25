Бойко Борисов от Разград.
"Защото водата както в България, така и във световен мащаб става все по-ценен продукт, който за съжаление българите са научени през вековете да разхищават. С питейна вода се поливат градини, пълнят се басейни, душовете работят по половин час, докато това в Европа отдавна е променено", обясни Борисов.
Той даде предложение да се направят кръгли маси, за да може хората да се убедят в това.
Вчера председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков уточни, че таксата не е била представена добре в комуникационен план.
От ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването, които бяха приети на първо четене, да бъдат оттеглени.
Промените бяха приети на първо четене и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява по два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер".
