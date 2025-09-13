ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов с остра критика към МВР и Любен Дилов
Той е много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам, и се надявам да не го мисли. Това каза от Кюстендил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с публикацията на Дилов, в която той изразява мнение, че иска "правото на полицаите да бият да се върне".
"Аз съм предлагал винаги министрите на вътрешните работи да са по възможност най-дипломатичните - от Румяна Бъчварова до Даниел Митов", обясни той, допълвайки, че полицията трябва да има своята превенция и уважение.
"Тя с бой не се изгражда. На всяко действие има отговор и противодействие", посочи Борисов.
"Грешката в Русе е, че МВР избърза. Трябваше да говори, когато имаме всички факти и обстоятелства, но понеже сутринта говори областният управител и след това и кметът. И всеки разказа своята версия. В това намирам първоначалната грешка", каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов обясни, че превенцията на МВР е нейната сила, а не боят и добави.
