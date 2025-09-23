ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Боршош: Франция е сред ключовите пазари за България
България участва с национален щанд с площ от 85,5 кв. м, на който се представят фирми от туристическия сектор и общини. Щандът на България, организиран от Министерство на туризма, показва страната ни като целогодишна туристическа дестинация, предлагаща културен, винен, СПА, летен и зимен туризъм.
Министър Мирослав Боршош подчерта, че Франция е сред ключовите пазари за България и участието ни в IFTM Top Resa е част от последователната стратегия на институцията да разшири присъствието на страната и да привлече повече туристи оттам. “Участието ни във форума е възможност да покажем България не само като позната лятна и зимна дестинация, но и като страна с богата култура и традиции във винопроизводството. Целта ни е да привлечем туристи, които търсят запомнящи се и разнообразни преживявания, свързани и с тези видове туризъм", заяви министърът.
От българска страна националния щанд на България ще бъде посетен от д-р Десислав Тасков, председател на Комисията по туризъм в Народното събрание на Република България, заедно с членовете на комисията Станислав Губеров, Милен Делийски, Надя Петрова и Аделина Иванова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство, в задълженията му ...
17:31 / 23.09.2025
Бъдещите фармацевти предпочитат практика във вериги, а семейните ...
17:18 / 23.09.2025
Теменужка Петкова: България няма да променя данъчната си политика...
17:08 / 23.09.2025
Теменужка Петкова: Целта ни е не да правим пропаганда за еврото, ...
16:41 / 23.09.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
16:30 / 23.09.2025
Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция, принос...
16:08 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета