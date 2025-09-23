Боршош: Франция е сред ключовите пазари за България

© Министерството на туризма представя България на международното туристическо изложение IFTM Top Resa 2025, което се провежда в периода 23–25 септември в Париж, Франция. Форумът събира водещи професионалисти от туристическата индустрия от цял свят и предоставя възможност за изграждане на нови партньорства и обмен на добри практики.



България участва с национален щанд с площ от 85,5 кв. м, на който се представят фирми от туристическия сектор и общини. Щандът на България, организиран от Министерство на туризма, показва страната ни като целогодишна туристическа дестинация, предлагаща културен, винен, СПА, летен и зимен туризъм.



Министър Мирослав Боршош подчерта, че Франция е сред ключовите пазари за България и участието ни в IFTM Top Resa е част от последователната стратегия на институцията да разшири присъствието на страната и да привлече повече туристи оттам. “Участието ни във форума е възможност да покажем България не само като позната лятна и зимна дестинация, но и като страна с богата култура и традиции във винопроизводството. Целта ни е да привлечем туристи, които търсят запомнящи се и разнообразни преживявания, свързани и с тези видове туризъм", заяви министърът.



От българска страна националния щанд на България ще бъде посетен от д-р Десислав Тасков, председател на Комисията по туризъм в Народното събрание на Република България, заедно с членовете на комисията Станислав Губеров, Милен Делийски, Надя Петрова и Аделина Иванова.