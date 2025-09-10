ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Боршош: Няма по-добър вариант за българския туризъм от това страната ни да е в еврозоната
По време на срещата Министър Боршош подчерта, че сектор “Туризъм“ отдавна работи на европейските пазари и мисли в европейски мащаб, така че присъединяването ни към еврозоната е най-желаното и очаквано от всички, заети в сектора. "Няма по-добър вариант за българския туризъм от това страната ни да е в еврозоната. Когато кажеш на чуждите пазари: “В тази страна плащанията са в евро", това е повече от положително послание“, посочи още министърът.
Той припомни, че ключовите разговори на Министерство на туризма със сектора са стартирали в първите месеци на работата на настоящото правителство, а информационната кампания е естествено надграждане на този процес. "Важно е да стигнем до хората с един откровен разговор, извън пропагандата и предразсъдъците, и да дадем отговори на реалните притеснения“, допълни министър Боршош.
Той очерта и основните ползи за туризма от въвеждането на еврото, сред които по-голяма финансова сигурност на дестинацията и по-силен международен имидж на България като модерна и надеждна европейска държава. "Туризмът, освен че е важен икономически отрасъл, има и уникалната роля да представя България пред света. Затова той е още по-значим сектор, а еврото е от ключово значение за неговото успешно развитие“, заключи министър Мирослав Боршош.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1248
|предишна страница [ 1/208 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Диетолог с ценни съвети за здравословното хранене на децата
13:48 / 10.09.2025
Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу го...
13:46 / 10.09.2025
Христо Ковачки: Работя за европейско бъдеще в енергетиката. Полит...
13:18 / 10.09.2025
Нова силна компания излезе на Българската фондова борса
12:46 / 10.09.2025
Гарантираха кредит за близо 250 милиона лева заради Вертикалния г...
12:47 / 10.09.2025
Важна информация за парите за командировки
12:25 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета