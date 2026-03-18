Боян Митракиев: Инфлацията е като земетресение, което причинява цунами
По думите му съществуват два основни подхода за овладяване на инфлацията. Единият е чрез директна подкрепа за крайния потребител – модел, който вече е приложен. Другият, който според него е по-ефективен в дългосрочен план, е намеса възможно най-близо до източника на инфлационния натиск.
"Инфлацията е като земетресение, което причинява цунами – колкото по-близо до източника бъде овладяна, толкова по-ефективно“, заяви пред NOVA Митракиев. Той подчерта, че контрол върху първичния източник – цените на петрола, на практика е невъзможен за Европа, поради ограничения собствен добив. Затова усилията трябва да бъдат насочени към така наречената "трансмисия“ – логистиката и производството.
Особено сериозен е натискът върху транспортния сектор. "Разходът за гориво е около 30–35% от общата себестойност на логистиката на километър. Ако приемем, че тя струва едно евро, около 35 цента от него са за гориво“, обясни той. По тази линия дори сравнително малки промени в цената на горивата водят до осезаем ефект върху крайните разходи.
"При всеки 3 евроцента ръст в цената на горивото, крайната стойност на логистиката се увеличава с около 1 евроцент. При сегашен ръст от около 10 евроцента, това означава приблизително 3 евроцента увеличение“, уточни Митракиев.
Въпреки тази пряка зависимост, компаниите не успяват да прехвърлят напълно нарасналите разходи към клиентите. "Клиентите не могат да си позволят това увеличение и има задържане на цените“, посочи той. Това, по думите му, води до натрупване на загуби в транспортните и логистичните фирми.
Митракиев припомни, че подобни ситуации вече са били преодолявани с държавна намеса по време на COVID кризата. Според него и сега има възможност за подобен подход, без това да натоварва допълнително бюджета.
"Държавата събира по-високи приходи от ДДС заради инфлацията. Тези средства могат да бъдат насочени в специален фонд, който да компенсира логистичните компании – на база заредено гориво или изминати километри“, обясни той. По думите му това би позволило на фирмите да получат необходимото облекчение, за да продължат да функционират без да увеличават рязко цените.
"Държавата нетно няма да загуби от тази ситуация, но компаниите ще могат да поемат глътка въздух“, допълни Митракиев.
По отношение на перспективите пред икономиката, той се позова на анализи на големи международни инвестиционни банки. "При задържане на цената на петрола около 150 долара за период от три месеца, се очаква повишение на глобалната инфлация с около половин процент и свиване на глобалния БВП със същия размер“, посочи експертът.
Според него ефектите вече се усещат ясно в България. "Имаме около 8% спад на индустриалното производство и сме рекордьори в Европа“, заяви Митракиев.
