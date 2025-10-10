Божанков: На ИТН им се случи това, което те причиняват от години на хората

© Булфото Не бива да се забравя, че опитаха. Вчера ИТН внесе текстове, според които журналисти и граждани могат да бъдат вкарвани в затвора до 6 години, ако споделят информация за личния живот. “Враговете на ИТН" да бъдат слухтени и следени чрез СРС.



Това написа в своя Facebook профил депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков. Думите му са в резултат на предложението на ИТН за затвор при намеса в личния живот.



"Обществото ни обаче показа, че жабата не е съвсем сварена. Реакцията на журналисти, граждани и организации не закъсня. Днес Борисов говорил с Трифонов – ще оттеглят закона".



Божанков отчете няколко важни извода от казуса.



"На първо място – на ИТН им се случи това, което те причиняват от години на хората. И когато тази мизерия се изля върху собствените им глави, решиха да вкарват хората в затвора. Че уж журналисти искат да тикнат колегите си зад решетките е жестоко. Но още по-страшно е, че това получи подкрепа и беше прието в Правната комисия".



Депутатът от ПП-ДБ направи справка и как са гласували парламентарните групи на комисията:



Кой гласува “за"?



• ГЕРБ



• Възраждане



• ДПС / НН



• БСП



"И приятели – Министерството на правосъдието е дало положително становище!!!



Да, министър Георги Георгиев е подкрепил мракобесен, антиевропейски, антидемократичен закон. Докато България е изправена пред дезинформационна кампания, пропаганда и засилена активност от страна на вражески служби, управляващите спешно придвижиха този закон", написа още Божанков.



Той допълни и, че това е показателно за приоритетите на това управление



и неговото истинско, репресивно лице.



"Днес общественият отпор спря това. Но си струва да помним, че опитаха. И ще го повторят".