Божидар Божанов по време на протеста в "Триъгълника на властта" за честни избори.
"Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин, че няма да има изборни манипулации или поне те да бъдат сведени до минимум. Настояваме да не се приемат тези скенери, защото това е сигурен начин да има или 100% хартия, или да се запазят всички схеми за купуване на гласове", каза той.
Божанов обясни, че отмененото заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси означава, че управляващите в оставка са се "уплашили от протеста".
"Позицията на Борисов, отпадналото заседание е индикация, че продължава да ги е страх от протестиращите", каза той.
ФОКУС припомня, че организаторите на протеста в центъра на столицата "Продължаваме Промяната- Демократична България" се обединиха около идеята за 100% машинен вот на предстоящите предсрочни избори.
Божанов: Изборният кодекс в момента е изцяло осакатен
