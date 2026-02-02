Божидар Божанов в социалните мрежи по отношение на предстоящите предсрочни избори.
Консултациите за поста служебен министър-председател при президента приключиха: от десетимата, поканени на "Дондуков" 2, петима заявиха готовност да заемат поста. Сега всичко е в ръцете на държавния глава Илияна Йотова. Тя трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.
По негови думи е важно МВР да преследва купувачите на гласове, а не да им слага чадър и допълни:
"МФ да не фаворизират едни общини (тези на ДПС-НН) спрямо други при отпускането на пари по общинската програма, както и шефовете на горските стопанства да не притискат хилядите служители да гласуват контролирано".
Божанов посочи още, че НАП не трябва да се използва за натиск върху бизнеси с цел да финансират определени партии или служителите им да гласуват "правилно", както и "МТСП да даде ясен знак на хората в малките населени места, че кметът няма да им спре социалните помощи и личните асистенти".
"Да, ако служебното правителство просто си върши работата, изборите не зависят от него. Ако служебното правителство е на Пеевски, то се ползва за изкривяване на изборите. Служебното правителство трябва да гарантира честни избори - хората да гласуват по собствената си воля, а не под натиск, от страх или срещу пари", заключи Божанов.
Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебното правителство
Още по темата
/
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
29.01
Още от категорията
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
01.02
Цола Драгойчева за смърните присъди от Народния съд: Никога не бях спала толкова добре, както в утрото на екзекуциите
01.02
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
01.02
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Атанас Атанасов: Няма основания за сътрудничество с Румен Радев
21:02 / 01.02.2026
Братовчед на Нотариуса за "SS клуб": Имаше сантимент към Хитлер
21:02 / 01.02.2026
Снегът предизвика сериозни задръствания по АМ "Тракия"
17:22 / 01.02.2026
Предупреждение за студ и значителни снеговалежи в почти цялата ст...
17:24 / 01.02.2026
Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
17:23 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, п...
17:23 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.