Божидар Божанов в Х.
"Време е всички в ГЕРБ да подпишат искането за оставката на шефа на КПК Антон Славчев, за да не останат пак само с приказките", препоръча Божанов.
ФОКУС припимня, че Бойко Борисов настоя отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев.
"Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува", каза Борисов във видео обръщение в социалните мрежи по-рано днес.
Божанов: Време е всички в ГЕРБ да подпишат искането за оставката на шефа на КПК
