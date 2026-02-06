изтекли в сайтове за възрастни видеозаписи от салони за красота и гинекологични кабинети.
"Тази справка трябваше да я е направила някоя институция. И вече да се е свързала с интернет доставчиците, за да могат те да предупредят клиентите си за риска, който създават за себе си и за своите клиенти (ако имат такива), позволявайки достъп до камерите си през интернет. Най-подходящата институция е Комисията за защита на личните данни, но там председателят вероятно още учи какво е "бисквитка", обърна внимание Божанов.
"Когато институциите са в разпад, защото от тях се търси единствено изпълнение на политически поръчки, дори сравнително прости действия като горното не се случват. Ние ще предприемем всички възможни действия, за да бъде повишено нивото на киберсигурност, така че гражданите да са много по-спокойни за неприкосновеността на личното си пространство", подчертава той.
Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
