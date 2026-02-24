Божидар Божанов по време на пресконференция.
Той коментира отхвърлянето на ветото на президента върху Изборния кодекс. "БСП в правна комисия не постъпи така както беше казал новия председател на партията Крум Зарков. По всичко личи, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс".
Според него това е поради възможността за подуправител на БНБ да бъде назначен "верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират".
"Очевидно Пеевски е много притеснен от това, че му се изплъзва властта. Започнал е да привиква ключови фактори във ВСС и от съдебната система в хотел "Берлин", за да ги хока. До такава степен е притеснен, че е превърнал хотела в бункер. Трудно е дори дронове да летят там и се наблюдават смущения, поради което сме пуснали сигнал до КРС.", заяви Ивайло Мирчев.
Божанов каза, че за утрешното пленарно заседание е внесено отново искане за разсекретяване на цялата информация, свързана с казуса "Петрохан".
Относно вчерашната смяна на областните управители в цялата страна той заяви: "Това е нормална и абсолютно задължителна практика. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на тези, които загубиха доверието на гражданите, да бъдат проведени честни избори", подчерта Божидар Божанов.
Божидар Божанов: Мнозинството, което беше свалено, продължава да тича като кокошка с отсечена глава
Още по темата
/
Социолог: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:41
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
08:37
Киселова за рокадите на областните управители: Не виждам защо някой е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г.
08:36
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
23.02
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
Още от категорията
/
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
15:34
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
11:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.