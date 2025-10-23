Не подкрепяме тази промяна, тя е изцяло в интерес на Делян Пеевски да си инсталира някой негов председател.Това заяви съпредседателят на ''Да, България" Божидар Божанов след като президента Румен Радев наложи вето на част от промените в Закона за ДАНС.В момента депутатите разглеждат и обсъждат дали ще бъде отхвърлено ветото на Радев върху част от промените в Закона за ДАНС, с които бяха отнети правомощията на държавния глава да назначава председател на службите.По отношение на предложението за ротационен принцип на председател на НС, от ПП-ДБ казаха, че няма да предлагат такъв.