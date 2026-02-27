Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Няма наше МВР, има МВР на България и то трябва да работи за честни избори. Това каза в кулоарите на парламента Божидар Божанов от ПП-ДБ.

От партията призоваха новия шеф на АПИ да даде пълна публичност на това какво точно се случва в агенцията. "Формацията му дава кратък кредит на доверие", уточниха от "Да, България".

Депутатите поискаха и оставката на шефката на "ВиК Холдинг". Повече четете тук.