нищото етническата карта, твърдейки, че някой дели гражданите. Нищо подобно. На протеста беше казано следното: "единственото разделение е на "грабещи" и "грабени". Това написа съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов във Facebook.
"Това значи, че Пеевски е отчаян. Протестът го прати в ъгъла. Не сработиха и провокациите. Днес се видя и страхът в очите му. Трябва да продължим напред, за да доведем нещата докрай. Оставка и избори", пише още Божанов.
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
© Булфото (архив)
Още по темата
/
Изтеглят Бюджет 2026
14:01
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
11:03
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
08:57
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z
02.12
Още от категорията
/
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:08
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.