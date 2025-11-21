Божидар Божанов.
"Хората, които след 10 години на власт успяха да го добутат само до чакалнята (ERM II). Които в началото на това управление бяха силно разколебани дали да искат конвергентен доклад", написа още Божанов и допълни:
"Еврото вече е незаобиколим факт. Това влиза от 01.01.2026 г., вкл. благодарение и на нашите усилия в трудните моменти. Оттук нататък никой протест срещу бюджета не може да бъде протест срещу еврото".
Божанов обясни, че общественото възприятие към еврото може да бъде сериозно увредено заради "неадекватния бюджет и неадекватното управление".
"Защото когато товариш бизнеса с глупости като СУПТО, когато вадиш пари от джоба на хората с вдигане на осигуровки и данъци, когато така и не направиш адекватна информационна кампания, рискът с това недовослтво да бъде натоварено влизането в еврозоната, е голям", заключи той.
Божидар Божанов: Според ГЕРБ щом сме против бюджета, значи сме против еврото
