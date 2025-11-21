Сподели close
Единственият аргумент на ГЕРБ в пленарна зала в защита на бюджета е, че щом ние сме против бюджета, значи сме против еврото. Това твърдение е толкова абсурдно, че чак е обидно. Това написа в своя Facebook профил съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов

"Хората, които след 10 години на власт успяха да го добутат само до чакалнята (ERM II). Които в началото на това управление бяха силно разколебани дали да искат конвергентен доклад", написа още Божанов и допълни: 

"Еврото вече е незаобиколим факт. Това влиза от 01.01.2026 г., вкл. благодарение и на нашите усилия в трудните моменти. Оттук нататък никой протест срещу бюджета не може да бъде протест срещу еврото". 

Божанов обясни, че общественото възприятие към еврото може да бъде сериозно увредено заради "неадекватния бюджет и неадекватното управление".

"Защото когато товариш бизнеса с глупости като СУПТО, когато вадиш пари от джоба на хората с вдигане на осигуровки и данъци, когато така и не направиш адекватна информационна кампания, рискът с това недовослтво да бъде натоварено влизането в еврозоната, е голям", заключи той.