|Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай - тази трагедия не трябва да се политизира
“Изразяваме нашите съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия не бива да се политизира, както направиха депутатите от “Ново начало" по абсолютно брутален и долен начин", подчерта Божанов.
Колегата му Божидар Божанов напомни, че предстои гласуване на Закона за НСО и е крайно време текстовете му да бъдат променени, така че Делян Пеевски да не използва охраната на службата.
“Нека Пеевски си спази заявката, че не му трябва охрана. Днес той каза точно това и всички вие го чухте. Той трябва да слезе от колите на НСО и това ще стане много лесно, като променим закона. Щом трябва да оптимизираме разходите на НСО и нейните коли, значи Пеевски няма нужда от охрана - той сам си го каза. Нека да видим дали това не са просто думи и дали наистина не го е страх да ходи свободно по улицата", заключи Божанов.
