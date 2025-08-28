ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Божидар Божанов: Вотът на недоверие ще е през септември
"Вот на недоверие през септември ще има. Темата на вота ще бъде завладяната държава. Правителството, макар само на седем месеца, е активен участник в завладените институциите от нелегитимните интереси", каза той в предаването "Тази сутрин" по bTV.
По думите му във видимото бездействие на върховенството на закона и правоохранителните органи, които трябва да пресичат престъпните схеми, е абсолютно видима и ясна.
Божидар Божанов очаква подкрепа за вота на недоверие от всички опозиционни партии и всички, които посочват алтернативата.
По думите му бездействието и зависимостите на властта водят до кризи, включително и до водната, която вече оставя над четвърт милион българи на режим.
"И ние в нашите кратки месеци на управление не успяхме да предложим окончателно решение, но създадохме работна група за състоянието на язовирите", каза той и обвини ГЕРБ, че по тяхно време е бил укрит доклад на Сметната палата за източването на 500 милиона лева чрез Държавната консолидационна компания.
Божанов предупреди още, че страната ни е пред риск да загуби 300 милиона лева по Плана за възстановяване заради забавени проекти за пречиствателни станции.
"Честата смяна на правителства и министри блокира изпълнението на дългосрочни политики", подчерта той.
По повод обвинения, че кадри на ПП–ДБ са заемали ръководни позиции във ВиК холдинга, Божанов отговори:
"Не познавам конкретните лица. Възможно е експерти, привлечени от ПП, впоследствие да са преминали към ГЕРБ."
Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ коментира предложението на правителството за главен секретар на МВР - Мирослав Рашков. Според него в МВР и в службите има професионалисти, които имат своя кариерен път.
"Въпросите там винаги са на неявните връзки и зависимост и там Делян Пеевски е най-силен. Пеевски разполага винаги с по нещо и когато му трябва за някое важно решение, се вади и се използва за натиск", посочи Божанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1142
|предишна страница [ 1/191 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Онкоболна жена не беше пусната на полет на наше летище, багажът й...
08:54 / 28.08.2025
Концесионерът на плажа в "Крайморие": Това е абсурдно!
08:46 / 28.08.2025
Катастрофа на АМ "Тракия"! Образува се задръстване
08:40 / 28.08.2025
Паскал дава обяснения по делото за контрабанда и корупция в КПКОН...
08:47 / 28.08.2025
Празник е!
08:41 / 28.08.2025
НИМХ с прогноза до края на август
08:41 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета