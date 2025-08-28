Новини
Божидар Божанов: Вотът на недоверие ще е през септември
Автор: ИА Фокус 09:29
В средата на следващата седмица започва политическият сезон, който ще бъде белязан от вот на недоверие срещу управляващите. Това заяви съпредседателят на ПГ на ПП–ДБ Божидар Божанов, като уточни, че темата ще бъде "завладяването на държавата".

"Вот на недоверие през септември ще има. Темата на вота ще бъде завладяната държава. Правителството, макар само на седем месеца, е активен участник в завладените институциите от нелегитимните интереси", каза той в предаването "Тази сутрин" по bTV.

По думите му във видимото бездействие на върховенството на закона и правоохранителните органи, които трябва да пресичат престъпните схеми, е абсолютно видима и ясна.

Божидар Божанов очаква подкрепа за вота на недоверие от всички опозиционни партии и всички, които посочват алтернативата.

По думите му бездействието и зависимостите на властта водят до кризи, включително и до водната, която вече оставя над четвърт милион българи на режим.

"И ние в нашите кратки месеци на управление не успяхме да предложим окончателно решение, но създадохме работна група за състоянието на язовирите", каза той и обвини ГЕРБ, че по тяхно време е бил укрит доклад на Сметната палата за източването на 500 милиона лева чрез Държавната консолидационна компания.

Божанов предупреди още, че страната ни е пред риск да загуби 300 милиона лева по Плана за възстановяване заради забавени проекти за пречиствателни станции.

"Честата смяна на правителства и министри блокира изпълнението на дългосрочни политики", подчерта той.

По повод обвинения, че кадри на ПП–ДБ са заемали ръководни позиции във ВиК холдинга, Божанов отговори:

"Не познавам конкретните лица. Възможно е експерти, привлечени от ПП, впоследствие да са преминали към ГЕРБ."

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ коментира предложението на правителството за главен секретар на МВР - Мирослав Рашков. Според него в МВР и в службите има професионалисти, които имат своя кариерен път.

"Въпросите там винаги са на неявните връзки и зависимост и там Делян Пеевски е най-силен. Пеевски разполага винаги с по нещо и когато му трябва за някое важно решение, се вади и се използва за натиск", посочи Божанов.



