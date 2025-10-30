Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
Венета Михайлова е първа братовчедка на обвиняемия Хасърджиев. Има дъщеря, която е със здравословни проблеми. Със семейството си живеят отвъд Oкеана.
Занимават се с търговия. Част от печалбата решават да вложат в проект – създаването на детски центъра за деца с увреждания.
Избират мястото – Сливен. Оттам е семейството на Хасърджиев. Идеята е тя да финансира, а те да помагат.
"Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, обясни Венета Михайлова.
Венета първо изпраща пари кеш.
"На вуйчо на името са изпратени 93 000 долара. С тях сме купили парцели със земя. Те са на името на вуйчо и на вуйна“, добави Венета.
След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. "Просто се доверих“.
Изпраща ни и документите.
От Търговския регистър се потвърждават думите ѝ – фирмата е свързана с името на Станимир Хасърджиев. Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува.
"Когато започнах да питам за отчет, ето тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години“, каза Венета Михайлова.
Разказва, че многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му. Без успех. Не знае какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.
От bTV потърсиха бащата на обвиняемия Станимир Хасърджиев. Имотът на семейството е в сливенските минерални бани - къща за гости, лятна градина и басейн.
Там срещат жена. "Той го няма. Никаква не съм. Никаква не съм на Станимир. Нищо не знам и не мога да кажа нищо. Не познавам Венета“, твърди жената.
След като показват кадрите на Венета, тя е категорична – именно това е майката на Станимир Хасърджиев.
Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер, актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис останаха в ареста. И четиримата са с обвинения, че са държали по принуда 20-годишен мъж.
Хасърджиев твърди, че нищо не е направил и ще го докаже.
Четиримата са обвинени за принуда с оръжие срещу 20-годишно младеж. В сигнала си той твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.
Анастасиос Михайлидис признава, че е бил в апартамента във въпросната нощ. Но за кратко, твърди той. И казва, 20-годишният младеж е дошъл с друг от обвиняемите. Оръжие в апартамента не е виждал, казва още ексмоделът. От прокуратурата контрират.
"Установени са по действията по разследването. Едното е законно, другите не са“.
Хасърджиев има и второ повдигнато обвинение - за държане на наркотици. На влизане в залата дългогодишният председател на пациентска организация заяви, че подозира, че арестът му не е случаен.
"Това е заради сигнал срещу Андрей Дамянов. 3 години няма нищо“.
Цитираният бивш член на надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов е категоричен - срещу него няма заведени дела. И допълва - в икономическа полиция преди 3 години срещу Хасърджиев тогавашното ръководство на Касата е подало сигнал за нередности в управлението.
