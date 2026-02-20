Брендо остава в затвора
Делото беше образувано по молба на предишния началник на затвора, като мотивите за искането бяха, че осъденият е изтърпял повече от половината от наказанието си и има данни за поправяне.
Евелин Банев не присъства лично в съдебната зала, а се включи чрез видеовръзка. Неговият адвокат Силвия Найденова възрази срещу прекратяването, като посочи, че с участието си в заседанието Банев на практика е направил устно искане за условно предсрочно освобождаване.
