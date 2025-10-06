ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Британските инвестиции у нас минават 2.6 млрд. евро
"България е много ценен и важен партньор за нас в много различни сфери, по-важен от всякога, защото сме съюзници в НАТО и заедно подкрепяме Украйна“, заяви Н. Пр. Копси. През днешния ден е той провел срещи с местната власт и бизнеса. "Удоволствие е да бъда в този прекрасен град. Русе е град с дълга и горда история – от древнотракийско селище през важно римско дунавско пристанище до значимия град Русчук по време на Османската империя и по-късно Малката Виена. Русе е врата към Централна Европа“, допълни посланикът на Великобритания в страната ни. През следващата година със съдействието на Общинската администрация се предвижда да се проведе изложба, посветена на британската роля в Априлското въстание и по-точно на британския министър-председател Уилям Гладстон и на ролята на британска демокрация. Посланикът подчерта и сътрудничеството с Регионалния исторически музей. Не по-малко
внимание Н. Пр. Копси отдели на дългата история на търговско сътрудничество между двете държави.
На събитието присъстваха още народните представители Георги Кръстев и Атидже Вели, кметът Пенчо Милков и неговия заместник Златомира Стефанова, както и редица представители на държавната власт, академичната общност, бизнеса и медиите. "Русе е гостоприемен град, тук има много активни и енергични хора, споделящи еднакви ценности за силна Европа“, посочи кметът. От своя страна регионалният представител на Британско-българската бизнес асоциация Пламена Гагова, която има съществена заслуга за реализацията на днешното събитие сподели, че от нейната организация ще продължат да работят за развитието на бизнеса, като акцент ще бъде поставен върху възможностите пред младите хора.
През утрешния ден посланик Копси ще се срещне с британски студенти, изучаващи медицина в Плевен. По последни данни българската общност във Великобритания надхвърля 300 000 души. По данни на Министерството на икономиката и индустрията търговският стокообмен между двете държави за 2024 година възлиза на над 1095.9 млн. евро. Водещо място в износа от България заемат семената от слънчоглед, хлебарски, тестени сладкарски и бисквитни продукти, пръти и профили от мед, медикаменти и др. Обратно България внася най-много турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, превозни средства и алкохол.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакин...
19:30 / 06.10.2025
Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в Елен...
19:30 / 06.10.2025
Борисов отговори за публикация на WSJ
19:29 / 06.10.2025
Манол Пейков: Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на вла...
19:29 / 06.10.2025
АМ "Тракия" при Ихтиман е блокирана
19:28 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млад...
17:09 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета