|Брокери: До 18% ръст на цените на имотите до края на годината
"Първата половина на годината отчете по-висок ръст, особено в големите градове. Не бих казала, че точно приемането в Еврозoната е причина за това. Продължават лихвените проценти да бъдат достатъчно приемливи; продължава ръстът на доходите; има достатъчно спестявания, които хората искат да вложат", коментира Ирена Перфанова - председател на УС на НСНИ и на FIABCI-Bulgaria, настоящ член на Борда на Директорите на CEPI/Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти.
Тя съобщи, че има отрицателен процент в изменението на издадените разрешителни за строеж, което ще рефлектира в малко по-далечен период.
"Новото строителство запълва дефицита. Когато се появи дефицит и в новото строителство, става общ дефицит на пазара. Старите сгради, за да бъдат докарани до нивото за устойчивост, това означава да се вземат много съвместни решения между хората в етажната собственост", посочи още Перфанова за Bulgaria ON AIR.
Тя отбеляза, че са поизчезнали имотите с измислени снимки - имот в София с гледка към морето. Правят се стъпки към въвеждането на професионален регистър, за да бъдат прекратени нелоялните практики в бранша.
Продавачите искат да продават на по-висока цена и се притесняват как ще си получат парите. Купувачите пък се притесняват за документацията на имота и искат да свалят цената. Някои клиенти са много добре информирани, подготвени и сами се справят на пазара, стана ясно от думите на Ирена Перфанова.
Тя добави, че все повече са хората, които искат да получат специализирана консултация.
Продължават да са апетитни районите в София с метро и търговски центрове наблизо. Метрото се явява ключов фактор в столицата. Младите хора търсят и затворени комплекси.
