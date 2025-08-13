Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
Автор: Ваня Кузманова 11:14Коментари (0)109
©
66 803 сделки с недвижими имоти са вписани от Агенция по вписванията за първите 6 месеца на 2025 г. Броят на сделките е с 30% по-голям спрямо същия период на миналата година", посочи правосъдният министър Георги Георгиев.

По думите му дори в последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада - като са вписани над 21 хил. акта само за месеците юни и юли.

"Очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенция по вписванията. Днес лично проверих на място организацията на работния процес, която разпоредих да се направи, за да се обезпечи дейността с оптимизация на работното време и разпределяне на задачи към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната", допълни министърът.

Георгиев отчете, че е интересна тенденцията, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.

"До края на седмицата Агенция по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заради зачестилите случаи на вписвания на права на собственост в кадастралния регистър въз основа на неистински документи, предоставяме на Агенцията по геодезия, картография и кадастър достъп до всички справки, включително и до актовете за собственост. Това е поредната стъпка от последователните ни усилия по предотвратяване на имотни измами", каза още той.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ...
10:35 / 13.08.2025
Ето го документа, доказващ изплатените над 2 млн. лева бонуси в А...
10:36 / 13.08.2025
Премиерът приветства най-младите доброволци от пожарите край Сунг...
10:40 / 13.08.2025
Читател: Ужас по АМ "Тракия"! Цялото ми стъкло беше в насекоми, н...
10:21 / 13.08.2025
Защо е важно да използваме новото приложение MedicinePrice?
10:12 / 13.08.2025
Продават ни разтворимо кафе на цена със 74% надценка?
10:05 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха група за отвличания
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Във Варна убиха мъжа на скандалната миска Анита Мейзер
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: