ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента
Той подчерта, че в момента лекарите са принудени да вършат и социални дейности, които би трябвало да се поемат от държавата. "Когато държавата освобождава определени групи пациенти от таксата, това става за сметка на труда на лекаря. Давам винаги примера: ако някой има безплатна карта за градския транспорт, ватманът ли плаща? В нашия случай обаче точно това се получава“, коментира пред NOVA NEWS д-р Брънзалов.
По думите му размерът на таксата трябва да бъде обвързан с минималната работна заплата, за да има обективност. "Не настояваме за драстични увеличения. Но сегашните 51 евроцента обезсмислят изцяло функцията ѝ. При тези стойности лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента“, каза председателят на БЛС.
Той напомни, че потребителската такса има две основни функции – да намалява свръхпотреблението и да дофинансира лечебните заведения. "Когато се намали на 1 лев в болниците, това пак беше политическо решение, но е факт, че за лечебните заведения тя е част от приходите им, макар и малка“, обясни той.
Д-р Брънзалов настоя и за диалог с властта. "Топката е в изпълнителната власт – в ръцете на здравния министър, който може да предложи решение на Министерския съвет. Ние искаме честна дискусия, а не лекарите да бъдат обвинявани в алчност. Това е несправедливост спрямо труда ни“, посочи той.
Според него проблемът е още по-сериозен на фона на недостига на лични лекари в страната. "Не само в малките населени места, а и на 50 километра от София вече няма лични лекари. В някои райони хората не са виждали лекар от години. Сегашният модел обрича системата и ускорява кризата с кадрите“, предупреди председателят на БЛС.
"Българското здравеопазване страда от хронично недофинансиране – влагаме под 5% от БВП, при най-ниската здравна осигурителна вноска в Европа. После се чудим защо има доплащане и защо лекарите заминават в чужбина“, каза още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил до...
10:59 / 02.09.2025
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна...
09:55 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:48 / 02.09.2025
Ген. Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ...
09:41 / 02.09.2025
Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро,...
09:37 / 02.09.2025
Адвокатът на Паскал: Това не са доказани факти. Те не могат да се...
09:22 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Абонамент
Анкета