Много тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия" около Чирпан. За това съобщават очевидци в социалните мрежи.Блъснали са се камион и автомобил. Инцидентът е станал в посока София.Към момента няма данни за пострадали. Магистралата е затворена.