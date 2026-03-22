Тежка катастрофа е станала между джип и тир по пътя Враца - Монтана. Това става ясно от кадри в социалните мрежи.Катастрофата е станала недалеч от разклона село Краводер, в местността "Балковица".На място има екипи на полицията и линейка. Джипът е буквално неузнаваем, към момента има информация, че мъж е починал при сблъсъка, има и пострадала жена, която е била откарана в болница.Движението е затруднено.Шофирайте внимателно!