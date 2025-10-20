ЗАРЕЖДАНЕ...
Брутална тапа на АМ "Тракия": Забавянето е с над 30 минути
По думите му само в този участък забавянето е с над 30 минути.
Припомняме, че заради ремонтите по магистралата шофьорите всекидневно са принудени да чакат с часове в задръствания.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
08:45
