Брутална тапа на АМ "Тракия" в посока София на влизане в ремонта преди Пазарджик, съобщи редовен читател на "Фокус".

По думите му само в този участък забавянето е с над 30 минути.

Припомняме, че заради ремонтите по магистралата шофьорите всекидневно са принудени да чакат с часове в задръствания.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!