Брутално задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив
Автор: Елиза Дечева 21:37
© Facebook
Поредно жестоко задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив. Очевидци съобщават в социалните мрежи, че тапата започва този път още от моста на Вакарел. 

"За всички които пътуват в посока Бургас, временно спряха движението. Отпушват тапата към София", съобщава друг очевидец.



Магистралата - тапа. Стария път - тапа. И как ще се пътува? АПИ?
