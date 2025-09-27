ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Брутално задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив
"За всички които пътуват в посока Бургас, временно спряха движението. Отпушват тапата към София", съобщава друг очевидец.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 8 мин.
0
преди 9 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:46 / 27.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и ...
20:12 / 27.09.2025
Инцидент с бързия влак Варна - София, пътничка пострада
20:11 / 27.09.2025
Българка е включена в руски списък на терористите и екстремистите...
17:26 / 27.09.2025
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ак...
17:27 / 27.09.2025
Обстановката на АМ "Тракия" се усложнява
17:27 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета