Брутално задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив

Поредно жестоко задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив. Очевидци съобщават в социалните мрежи, че тапата започва този път още от моста на Вакарел.



"За всички които пътуват в посока Бургас, временно спряха движението. Отпушват тапата към София", съобщава друг очевидец.