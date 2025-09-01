ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле
"Задръстването започва още от разклона за Банско. Пълно е с тирове, на поне 7-8 камиона се вижда по една кола. Буквално не се движат превозните средства", разкриха за медията ни.
"Задръстването в посока Кулата е около 3 км дълго", коментираха още за "Фокус".
За друго такова, но в Кресненското дефиле сподели репортерът ни.
"Дефилето е наполовина пълно. Започна от заведенията към Кресна. Буквално е кола до кола. Пълно е и с тирове" съобщиха за медията.
От "Фокус" апелираме да шофирате внимателно!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МЗ: Лекарите не препоръчват транспортиране на пострадалите деца п...
15:39 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увели...
15:37 / 01.09.2025
От днес: Ол инклузив пакетите по Черноморието падат с до 50%
14:18 / 01.09.2025
Темата за еврото влиза в учебниците
14:04 / 01.09.2025
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, др...
14:04 / 01.09.2025
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Имаше неутрализира...
13:29 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета