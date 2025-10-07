ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бруталното задръстване на АМ "Тракия" продължава, тапата е огромна!
Тапата е в района на Ихтиман. По информацията, с която разполагаме - има катастрофа в района на Вакарел на магистралата.
Колите се движат бавно в колона. Шофирайте внимателно!
