Бруталното задръстване на АМ "Тракия" продължава, тапата е огромна!

© Километричното задръстване на АМ "Тракия" продължава, съобщават редовни читатели на "Фокус".



Тапата е в района на Ихтиман. По информацията, с която разполагаме - има катастрофа в района на Вакарел на магистралата.



Колите се движат бавно в колона. Шофирайте внимателно!