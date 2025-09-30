Новини
Брутният външен дълг на България достигна близо 54 млрд. лева
Автор: Десислава Томева 16:12
©
Брутният външен дълг в края на юли 2025 г. възлиза на 53 783.5 млн. евро (47.9% от БВП2), което е с 9303.1 млн. евро (20.9%) повече в сравнение с края на юли 2024 г. (44 480.4 млн. евро, 42.9% от БВП). Показват данните на БНБ, цитирани от "Фокус".

В края на юли 2025 г. краткосрочните задължения са 8772.5 млн. евро (16.3% от брутния дълг, 7.8% от БВП) и се повишават с 468.8 млн. евро (5.6%) спрямо юли 2024 г. (8303.8 млн. евро, 18.7% от дълга, 8% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 45 010.9 млн. евро (83.7% от брутния дълг, 40.1% от БВП) в края на юли 2025 г., като нарастват с 8834.4 млн. евро (24.4%) спрямо края на юли 2024 г. (36 176.6 млн. евро, 81.3% от дълга, 34.9% от БВП).

Към края на юли 2025 г. 36 215.1 млн. евро (67.3%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 80% от брутните външни задължения, при 79.1% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2025 г. е 17 807.8 млн. евро (15.9% от БВП). Спрямо края на юли 2024 г. (10 113.6 млн. евро, 9.8% от БВП) той нараства със 7694.2 млн. евро (76.1%). Той е с назначителен дял в структурата на външния дълг – 33.1% към края на юли 2025 г., при 22.7% към юли 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 1889.2 млн. евро (1.7% от БВП). Те намаляват със 144.4 млн. евро (7.1%) спрямо края на юли 2024 г. (2033.6 млн. евро, 2% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции са 7711.4 млн. евро (6.9% от БВП). Те се повишават с 1246.4 млн. евро (19.3%) спрямо края на юли 2024 г. (6465 млн. евро, 6.2% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 13 641.4 млн. евро (12.1% от БВП). Те нарастват с 821 млн. евро (6.4%) спрямо същия месец на миналата година (12 820.3 млн. евро, 12.4% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране5 е в размер на 12 733.7 млн. евро (11.3% от БВП) в края на юли 2025 г., което е с 314 млн. евро (2.4%) по-малко спрямо края на юли 2024 г. (13 047.7 млн. евро, 12.6% от БВП).

За януари – юни 2025 г. общият нетен поток е положителен, в размер на 4022.6 млн. евро (3.6% от БВП) при отрицателен поток от 179.4 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – юни 2024 г.

Нетният външен дълг в края на юни 2025 г. е отрицателен в размер на 32 036.6 млн. евро (28.5% от БВП), като намалява отрицателната си стойност с 936.6 млн. евро (2.8%) спрямо края на юни 2024 г. (отрицателна стойност от 32 973.2 млн. евро, 31.8% от БВП). Повишението е в резултат на по-голямото увеличение на брутния външен дълг (със 7927 млн. евро, 17.5%) спрямо нарастването на брутните външни активи (с 6990.5 млн. евро, 8.9%).



