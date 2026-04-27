Българските граждани показаха по време на протестите, че сме демократично общество, а на изборите заявиха това категорично, защото упражниха правото си на глас въпреки страха и манипулациите. Това каза Михаела Доцова, която е избрана за депутат на "Прогресивна България", в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Румен Радев е доказал, че е държавнически настроен и доста демократично мислещ човек", подчерта тя. Бъдещият народен представител допълни, че в групата им има диалог, а решенията се взимат колективно. Доцова каза, че по време на служебния кабинет е имало активност от страна на МВР по отношение на борбата срещу купения и контролирания вот, но е можело да се желае и повече. Тя подчерта, че следващото действие трябва да е от страна на прокуратурата – фактите, събрани по време на досъдебните производства, свързани с арестуваните за купуване на гласове, да издържат в съдебен процес, за да бъдат повдигнати обвинения.

"България е член на ЕС и трябва да остане такава, като достоен партньор, който участва стабилно в процеса на вземане на решения. Това означава както съдействие за формиране на европейските политики и ценности, така и защита на националния интерес. Никога никой от "Прогресивна България" не е поставял под въпрос европейското развитие на страната". Така Доцова коментира въпроса за отношенията на България с Русия. Тя допълни следното:

"Ние сме част от голямото европейско семейство и част от голямото натовско семейство. Но при всички положения участваме стабилно във взимането на решения и в двата съюза. Не съм чула някой да заявява посока на изваждането на България от НАТО", добави тя.

По отношение на темата за референдума за еврото тя каза, че е "несериозно промяната на която и да е валута през шест месеца". И допълни, че въпросът на референдума не е бил дали да бъде прието еврото, а кога е моментът за неговото въвеждане и дали сме достатъчно подготвени за това. Също така беше категорична ,че "няма никаква възможност" за обсъждане на връщането на лева.

По темата за премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски Доцова каза, че и сега в закона има опция да бъде преразгледана нуждата от охрана на дадено лице.

По темата за главния прокурор Доцова смята, че "забелязваме някакво пренареждане". Според нея това налага "след конституиране на Народното събрание първото и незабавно действие да бъде създаване на нови правила за избор на членове на ВСС и инспектората от парламентарната квота, както и избор на нов главен прокурор".