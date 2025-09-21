Българи и румънци се обединиха в обща кауза!

© Активисти на "Грийнпийс“ от България и Румъния разпънаха огромен спасителен пояс на пясъчната граница между двете държави. Заедно те настояха за забрана на нови сондажи за нефт и газ по дъното на Черно море. Събитието се състоя на 21 септември, като в него се включиха близо 50 участници, съобщиха от неправителствената организация.



"Продават ни идеята за енергийна независимост чрез добив на собствен газ. Газът от дъното на морето обаче няма да е нито български, нито румънски. Той ще е на концесионера със сондата, който ще ни го продава на пазарни цени. Властите ще съфинансират проектите, но дали ще имат печалба от инвестицията е спорно. Остава ни обещанието за работни места, но опитът от други държави показва, че става дума за временни и нискоквалифицирани позиции. Единственото, което реално ще получим, е замърсяване“, заяви Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс“ – България. "Не можем да постигнем енергийна независимост като позволяваме на нефтени и газови гиганти да печелят на наш гръб. Необходимо е да ускорим прехода към възобновяема енергия и енергийна ефективност“, добавя още Антонова.



В момента в Черно море са планирани няколко мащабни проекта за добив на газ: Нептун Дийп (OMV Petrom/Romgaz) в румънски води, Хан Аспарух (OMV Petrom/Romgaz и NewMed) и Хан Тервел (Shell) в български води, както и Sakarya (TPAO) в турски води. Черно море е особено уязвимо, тъй като е затворено и сравнително ограничено от водите на Световния океан.



Петролен разлив, изтичане на метан и химикали или друг опасен инцидент, с каквито е характерна петролната и газовата индустрия, биха нанесли катастрофални щети на чувствителните морски екосистеми. Сериозни ще бъдат последиците за риболова и туризма, които са основен поминък по Черноморието. С акцията си активистите призоваха правителствата на Румъния и България да не финансират нови проекти за добив на нефт и газ и да въведат забрани за бъдещи сондажи в морските си икономически пространства.



"Животът в Черно море е подложен на смъртоносен натиск. Настояваме нашите правителства да наложат забрана за нови опасни сондажи в морето. Време е България и Румъния да изберат бъдеще без изкопаем газ и да дадат шанс на чистата енергия“, заяви Алин Танасе, координатор на кампанията "Климат и енергия“ в "Грийнпийс“ – Румъния.



Опасностите пред Черно море вече са твърде много – военни действия, замърсяване, прекомерен риболов и загуба на биоразнообразие. Заради промяната в климата, то е и сред най-бързо затоплящите се морета на планетата, а това прави екосистемите му още по-уязвими. Планираните сондажи ще засилят натиска върху него и ще допринесат за задълбочаване на климатичната криза. Проблемът вече става разпознаваем и за обществото – близо 13 хиляди българи са подписали петиция за спиране на проектите. В Румъния също има активна петиция срещу Neptun Deep, която е събрала близо 64 000 подписа.



"Морето трябва да ни обединява, не да ни разделя. Животът тук не познава граници — той поддържа крайбрежните общности в целия регион. Военните действия вече нанесоха сериозни щети на морската екосистема. Нови сондажи за изкопаеми горива мога да я поставят на ръба“, изтъкна д-р София Садогурска, морски биолог от Украйна и участник в акцията.



Гигантският спасителен пояс остана на граничната плажна ивица през деня и даде ясен сигнал за това, че морето е в опасност и трябва да сме обединени за опазването му. Освен българи и румънци, сред активистите на "Грийнпийс“ присъстваха и доброволци от Украйна, Словакия и Хърватска.