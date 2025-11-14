Българи с красиви имена имат имен ден днес!
©
Св. апостол Филип от дванадесетте апостоли проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Той вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Загинал в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.
Апостол Варнава разпнали на стените на разрушен от тях храм на една ехидна. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип. Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, обърнала мнозина във вярата.
Имен ден празнуват всички, които носят името Филип, Филипа и производните им.
Още от категорията
/
Социолог: Разочарованието от демокрацията води до две противоположни, но еднакво тревожни реакции
13.11
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
13.11
Сиромахов: Наистина ли вярвате, че по "байтошово време" било по-добре, защото цената на хляба била 40 стотинки?
12.11
Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
11.11
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
Неделя Щонова: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адриан Николов, ИПИ: В по-големите градове се наблюдава много по-...
21:26 / 13.11.2025
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварен...
19:58 / 13.11.2025
Проектозаконите за Бюджет 2026 г. са внесени в Народното събрание...
19:58 / 13.11.2025
Задръстването на АМ "Тракия" е брутално!
19:58 / 13.11.2025
Гъст дим на АМ "Тракия"! Гори ремарке на тир!
19:57 / 13.11.2025
"За Мая и всички след нея": Съпричастни граждани се събраха на пр...
17:28 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.