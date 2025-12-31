Българин: Ще стане живо чудо с еврото!
© ФОКУС
Страх у българите
С различни чувства посреща българинът промяната - от очакване за по-лесно боравене с новите пари - до страх дали стандартът му на живот няма да бъде променен.
По традиция много хора правят последните покупки за трапезата в последния момент. Още от сутринта в един от големите магазини в столицата хората се наредиха на опашки за последни покупки, предава Bulgaria on Air.
Това е и последният ден, в който на касите може да се плаща само с левове.
Правилата за търговците
До 22:00 ч. ще бъде възможно българинът да плаща както в брой, така и с карта. През целия месец януари ще може да се плаща както в лева, така и е евро. Но пък търговците ще трябва да връщат само в евро.
По време на двойното обръщение търговците могат да приемат до 50 броя монети
"Нямаме търпение да дойде еврото. Днес ще плащам изцяло с карта, но сме подготвени и имаме кеш, ако някъде нещо не работи", каза един от пазаруващите.
"Толкова държави ползват еврото, че не нас ще ни липсва левът - защо ще ни липсва? Монетите са с Паисий", коментира друг мъж.
"Ще стане живо чудо с еврото и ще има големи проблеми", смята софиянец.
В четвъртък заради пренастройване на системите и подмяната на етикетите част от големите магазини за хранителни стоки ще останат затворени.
Още по темата
/
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
11:14
Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
30.12
Панделиева: Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция?
30.12
Още от категорията
/
Климатолог: Климатичните аномалии се превръщат в норма, 2025 ще бъде сред петте най-топли години в България
29.12
Днес е "страшният ден"
29.12
Училищен директор: 2025-та беше година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Голям Ботев
преди 58 мин.
Има баячки. Отиди да ти баят за уплах. Де да бяхме приели Брикса….упс, той още не съществува. Поне Рублата да беше… Преди 36 години отидох да живея в чужбина. Имах левчета в джоба които не струваха пукнат грош. За една вечер се прехвърлих на дойче марки и нищо не ми се случи!
Ronin
преди 1 ч. и 28 мин.
Защото имате мозък, може би? Тепърва ще усетите кон боб яде ли без лев.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.