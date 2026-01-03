Трети ден от както сме в еврозоната. Новата валута, как да я използваме, къде връщат евро, къде е свършило то, как се справят веригите и малките магазинчета – това са темите, които вълнуват обществото ни.И докато кометираме работата в магазините идва моментът с въпроса за вендигмашините. Жител на Шумен споделя впечатленията си в социалната мрежа."Вендинг машините, не просто работят, а работят с левчета. Цените ги има и в евро, но това си е така от декември", казва той.Той прилага снимка, а в коментарите други потребители, споделят същите наблюдения.