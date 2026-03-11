Окръжният съд в Хасково постанови мярка за задържане "домашен арест“ за 47-годишния Станимир Малчев. Той е обявен за международно издирване по европейска заповед за арест, издадена от офиса на Европейската прокуратура в германския град Хамбург.Малчев е обвинен в участие в организирана престъпна група и данъчна измама, предава БТА. За тези престъпления е предвидено наказание до 15 години "лишаване от свобода“.Съдът аргументира решението си с факта, че Малчев има чисто съдебно минало и е с изяснен постоянен адрес в България. Освен това няма данни той да се е укривал, а германските власти не са имали неуспешни опити за установяване на контакт с него преди обявяването му за международно издирване.Постановената мярка "домашен арест“ ще се контролира чрез електронно наблюдение и ще гарантира участието на Малчев в съдебното производство за разглеждане на Европейската заповед за арест.Решението на съда може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.