Пионерско изследване би могло да помогне за създаването на нов и евтин медикамент, за лечение на десетки хиляди пациенти у нас и в чужбина, които страдат от възпалителни заболявания на червата – Крон и язвен колит.По изследването работи българин, изследовател, имунолог – д-р Илиян Илиев в лабораторията си в Ню Йорк. Идеята е лекарството не само да потиска имунната система, но да я научи да държи микробите в червата под контрол!Гънки, покрити с вили, които са покрити с микровили, а върху тях фина мрежа гликокалис. За да не бъде пропусната нито една молекула от храната. Архитектурата на червата отвътре е уникално оригами. Милиони в световен мащаб са с хронично възпалени черва, а броят на новите случаи нараства с бързи темпове."Това е най-големият орган, в който стават най-големите битки в нашето тяло – имунната система и храната, милиарди частици, всеки момент и бактерии, вируси, дрожди и т.н. Това е двигателят на нашето тяло", казва д-р Илиян Илиев - имунолог, предаде bTV.Когато преди повече от десетилетие имунологът д-р Илиян Илиев се досеща, че в този наш двигател сред чревните бактерии има скрито царство на гъбичките, което дирижира важни процеси, включително влияе на болести свързани с възпалителни заболявания на червата, малцина са склонни да му се доверят. Докато пробивът не се случва."Преди години, когато работих в Сидър Синай, която е една болница в Лос Анджелис започнахме да изучаваме как при определени пациенти с колити и болестта на Крон, самото възпаление, което се получава е много сериозно, и при тези пациенти открихме всъщност, че има генетични проблеми, които изучавах по това време", разказва имунологът."Паралелно с това имахме и технологии, с които да разглеждаме микробиома, което е съвкупност от микроорганизми, които живеят в червата и когато всички тези резултати ги обединих и започнах да гледам по надълбоко, излезе, че пациентите, които имат тези мутации имат също растеж на дрожди в техните черва и това много ме заинтригува. За първи път нещо подобно видях в работата си. И отидох и го представих пред цялата комисия, с които работим – хирурзи, научни работници и т.н. И някои колеги казаха даже: "Как може да има дрожди?“. Самият гастро- интестинален тракт не е място, където могат такива организми да живеят. Това да не е нещо, което идва от храната...", споделя още д-р Илиев.Оказва се, че наред с бактериите в червата ни постоянно живеят и гъбички и д-р Илиев ги картографира. Доказва, че тялото ни има и специален сензор за тях и ако този протеин не работи гъбичките утежняват болестите, свързани с възпаления на червата."При тези пациенти, при които открихме, че гените са мутирали, не се продуцира протеина, които трябва нормално да се произведе от тези гени, тези пациенти не могат да отговорят на този растеж на дрожди в техните черва и по този начин болестта се усложнява. Тези дрожди, които са там продуцират един токсин, който токсин буквално пробива дупки в мукозата на червата и клетките, които трябва да запълнят тези дупки и да атакуват микробите, не работят", казва имунологът.Изследванията продължават, но вече в собствена лаборатория в Ню Йорк към университета Уейл Корнел. И идват и следващите успехи и открития за властта на гъбичките върху живота ни, здравето, имунния отговор, дори поведението ни."И всички хронични болести, по които работим има компонент в червата и има също такъв компонент, върху който работи оста между червата и мозъка, и имаме доказателства, че самите тези процеси могат да променят поведението и имат връзка с такива деменции и т.н. които също са имунологични заболявания", казва още той."Аз бях в специализирана паралелка по биология, ходихме по олимпиади и това беше едната част, от другата страна беше музиката и това си го донесох тук и в Америка също имах групи, свирихме..", споделя още той.Макар през последните десетилетия да дава предимство на гъбичките, бактерия Лактобацилус булгарикус изиграва ключова роля в живота му. С нея заминава за Япония."Лактобацилус булгарикус е бактерията, с която аз излязох от България. И винаги като ходя в Япония отивам, в който и да е магазин и си правя снимка това кисело мляко е там. Това е всъщност причината, защо моята лаборатория работи върху стомашно чревния тракт", разказва д-р Илиев.Признат за един от влиятелните умове в своята област, пионер в изследванията върху чревната микрофлора и възпалителните заболявания на червата, носител на едно от най-високите отличия в имунологията, за професор Илиев най-важен е екипът, с който работи в лабораторията."Когато работиш с хора, и направиш стабилен отбор след това тези хора ще разпространят знанието и знанието след това то е общо, то не е на определен човек. И това е нещо много важно според мен", казва д-р Илиян Илиев.