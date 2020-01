Българин сбъдна американската мечта с компания за близо 1 милиард долара

© Да сбъднеш американската мечта, като създадеш компания за внушителните 980 млн. долара. Това прави българският IT специалист Веселин Бакалов. Роденият в Пловдив мъж прави от малкия си стартъп SevOne мултимилионна компания в САЩ. Преди тя да бъде оценена на близо 1 млрд. долара, обаче той се разделя с нея за 250 млн. долара, които дели с партньори и инвеститори. С парите Веселин не се пенсионира, а се амбицира. Той вече има две нови фирми, основани заедно с жена му Таня.



И въпреки че на 42 години вече е милионер, историята на успеха му започва с тежка травма, която го отвежда в САЩ още като дете.



На 14 години, когато се готви за изпитите за Английската гимназия в Пловдив, чупи крака си много лошо.



Лекарите му казват, че единият му крак става по-къс от другия и ще трябва да куца цял живот. В този момент решаваща роля изиграва Божидар - по-големият брат на Веселин, който е студент в университета в американския щат Делауеър. Той помага на Вес (така го наричат в САЩ) да се запише в местна гимназия до неговия университет. Училището е известно с добрата спортна медицина, благодарение на която в него тренират много спортисти.



След 2 години тежка терапия младежът от Пловдив успява да си възвърне подвижността. И така Веселин дори започва да се занимава с бойни изкуства и сноуборд.



“Успях да се оправя, но беше много дълъг процес", разказва Бакалов. След гимназията той се прехвърля в университета, където е следвал брат му. Дипломира се в специалността “Компютърни науки". Както самият той казва, след това “животът те поема", и започва работа в местна телекомуникационна компания. Продължава професионалния си път като мрежов архитект в инвестиционната фирма JPMorgan Chase.



Първите години от престоя си в САЩ Веселин обмислял да се върне в България - в началото му било трудно да се адаптира. В края на 90-те години обаче, когато се изправя пред реални професионални възможности, остава в САЩ без колебание и това решение предрешава бъдещето му.



“В началото е трудно да свикнеш с местната култура. Моето преместване стана неочаквано и затова английският ми беше много зле. Бях със знанията си от 6-и клас", спомня си Веселин. Изживял истински шок с придвижването - от Пловдив, където всичко е наблизо, попада в американско предградие, където без кола си обречен.



Най-близкият супермаркет е на 20 минути, а по пътя няма дори тротоари, което прави придвижването пеша невъзможно, казва пловдивчанинът.



Спомня си интересна случка от първия си ден в Щатите. Отива на автобусна спирка и среща местно момче. Веселин очаква то да го поздрави Hello, how do you do! (Здравей, как си), но момчето му казва Hi. Whats up! (В разговорния език Hi се използва за “здравей", но при изговаряне може да се разбере и като високо (high), a Whats up! e Какво става. Така младият Бакалов поглежда нагоре към небето и започва да се чуди какво има нагоре. По това време в България интернет, от който се научават много кратки изрази на английски, не е навлязъл. Само година по-късно обаче българинът започва да свиква с местната култура и език.



След повече от 20 г. Веселин е убеден, че у нас е по-трудно. Дава пример с отварянето на първия си офис тук. Когато се прибрал и започнал да води разговори със свои бъдещи служители, им казал директно: “Момчета, мислете за мен като за американец, говорещ добър български".



В този момент Веселин бил далече от случващото се в родината и дори не знаел кой е българският президент. В последните няколко години обаче работи активно в страната и е наясно какво се случва.



Преди 2 г. Веселин създава нова компания - Pliant, която се занимава с IT автоматизация - софтуер, който позволява на хората да свързват различните си IT системи, без да се налага да пишат код. Съоснователи са двама негови колеги от предишни фирми. Единият от тях също е българин - Димитър Благоев. Фирмата има офис в България, но работи най-вече чрез аутсорсинг компании.



Още с първата си компания SevOne обаче Веселин прави удар. Създава я през 2005 г. заедно с жена си Таня, с която се запознава в университета.



“2005 г. беше много бавна за икономиката и първите 2 години бяха много трудни. Но успяхме да вземем венчър (рисков) капитал през 2007 г. И така в края на 2012 г. я продадохме на Bain Capital", казва Веселин. Тогава фирмата се оценява на 250 млн. долара, а те продават 60% от нея. Не всички пари обаче остават за семейството - делят сумата с инвеститори и партньори.



Въпреки продажбата българинът и екипът му продължават да работят за компанията още 3 години. Когато напускат през 2016 г., тяхната фирма вече е оценена на 980 млн. долара. Въпреки стабилното си финансово състояние обаче семейство Бакалови продължава да се развива. Местят се в Бостън, където основават 2 нови компании.



Съпругaта му създава HelloTeam, фирма, която се фокусира в софтуера за поддръжка на отделите “Човешки ресурси" в различни сфери.



“Бостън е един от любимите ми градове, много е красив", казва Веселин. Затова и не било нужно дълго да го убеждават да се премести.



Срещата с жената на живота си Веселин Бакалов определя като чиста случайност. Двамата попадат на едно и също студентско парти в Делауеър: “Не знаех, че е българка. Просто беше красиво русо момиче, което седеше в другия край на стаята и което реших да заговоря". Оказва се момиче от Стара Загора. 4 години по-късно вдигат сватба, а днес се радват на двама синове.



Не е трудно българин да създаде успешен бизнес в САЩ, дори е по-лесно, отколкото в България, убеден е Бакалов. Както всички чужденци, пробвали бизнес у нас, и той е неприятно изненадан от бюрократичните спънки и тежката администрация. Наскоро например му върнали документ, защото били написани само двете му имена, а не трите.



“Такова нещо в САЩ нямаше да се случи", откровен е Бакалов. Той все пак добавя, че за хората в България това може би е лесно и резонно, но погледнато от чужбина, изглежда странно.



През ноември той се включва в инициативата на Фондация “Америка за България" RETURN. Насочена към българите по света, тя мотивира сънародниците ни да инвестират у нас. Според Бакалов инициативата е много интересна, а бившият президент Росен Плевнелиев той определя като адвокат на България, който може да развие българската позиция по света.



“От моя гледна точка всичко беше много позитивно, не видях нищо негативно. Нищо не се искаше от хората, беше просто информационна среща", обяснява Веселин.



Бакалов се прибира в България веднъж или два пъти в годината, като последният път е бил през лятото. Семейството прекарва и една седмица на Българското Черноморие. Изненадали се, че всички места в хотелите били заети. А преди това чули от познати, че българите масово почиват в Гърция.



След дълги години по 14-16 часа работа дневно семейство Бакалови решават да се концентрират върху качеството на живот. Купуват къща в планината на 2 часа северно от Бостън, където прекарват повечето уикенди. Големият им син дори се записал в местния отбор по ски. Всяка година се стремят да разпускат на някое ново и интересно място по света.



“Помня детството си в България с много топли чувства. Много от учителите си още помня по име. Всъщност това, което получих в началото като образование, като приятелство и начин на комуникация у нас, е нещо, на което още гледам със силно позитивен поглед", казва Вес Бакалов.



Макар вече да е милионер, той няма намерение да спира да работи и да се развива Защото винаги ще иска да прави нещо ново и интересно, което може да променя света.



“Да, ако решим сега да се пенсионираме и мъдро си управляваме спестяванията, сигурно няма нужда да работим. Но искаме да оставим следа. Интересните възможности около нас са нещо, което ни движи напред", признава Бакалов. А и е амбициран да помага със съвет или инвестиция на млади хора да развият своя бизнес. Защото се е уверил, че с помощ навреме американската мечта не е просто реплика от филм, пише 24 часа.