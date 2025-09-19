Българин, живеещ в Шанхай: Предвижвах се до университета с колело, а в София никога не съм си позволял да карам велосипед по улиците

© Най-впечатляващото в Китай е цялостната хармония, която цари в един техен град, което е породено от стриктното спазване на правилата от всички. Примерът с изключително добре организираната им транспортна система е изключително показателен – в огромните пренаселени градове толкова добре са зададени правилата и толкова добре са спазвани тези правила, че за един европеец, още повече българин, това изглежда нереално. Това каза живеещият и учещ в Шанхай Тодор Сивов в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"Университетът ми беше на 20 минути и основно се предвижвах с колело. А тук, в България, никога не съм се позволял да карам колело по улиците на София, защото е опасно най-малкото,“ посочи той и препоръча таксита в Китай като евтин, много удобен и подходящ за туристите транспорт. Китайците изпитват огромен интерес към европейците и много искат да имат приятелски отношения, да имат близост, някак да се докоснат до различния от тях човек. И тъй като имат забрана да ползват социалните мрежи, които използва останалата част от света, те нямат възможност да видят на живо такъв тип различни хора, разказа пътешественикът и добави, че за него езикът е нещото, което е много важно, за да се оцелее в Китай. "Много малко от тях говорят английски и за да се впишеш в средата, да работиш или каквото и да било там, без език няма как да стане.“



Китайците освен примерни са и много суеверни хора, обясни Сивов и разказа за опита му с числата, зад всяко от които се крие определена символика и всеки китаец има свое любимо число. "Училището освен че те учи на езика, учи и на културата, и преподаватели ми обясниха всъщност каква е историята за това любимото число. Тъй като в Китай самият език има много думи, които звучат по един и същи начин, но в зависимост от йероглифа се пишат по различен и означават различни неща, разбрах всъщност, че 4, което е "С“ на китайски, освен 4 означава и "смърт“. И заради това един път бяхме попаднали в един хотел, в който ни дадоха стая на четвъртия етаж, и китаецът, който беше с нас, искаше да сменим стаята,“ разказа той и обясни, че числото 9 е в смисъла на дълголетие, а 8 е хубаво число за тях, защото означава "изобилие“. "Затова и цените на продуктите им винаги завършват на 8 или 9,“ разказа той и добави, че вместо торта на рожден ден се поднасят нудли, защото са дълги и символизират дълъг живот.



Зодията по китайския календар е изключително важна за всички китайци. Вярват, че светът е съставен от 5 елемента, и заедно с небесните тела всичко трябва да съществува в единен баланс между противоположностите ин и ян или т.нар. концепция за вечното единство. "Според този баланс избират и име на детето, което когато се роди, ако няма някои от тия 5 елемента в неговата натална карта, те слагат име, в което има такъв елемент, за да допълни и балансира.“



Храната е едно от нещата, които благоприятстват за това китайците да са толкова дълголетни и младолики, смята още гостът. Хранят се изключително здравословно, не употребяват тестени и млечни продукти. "Хлябът не присъства в менюто им, всичко е на оризова основа. Алкохолът въобще не го уважават толкова много, както у нас. Пият съвсем малко по празници, по събирания, по поводи“. Десертите им са желирани плодове или пастирани грах, червен боб, съвсем леко подсладени. "Те не ядат сурови зеленчуци, а винаги са сварени, попарени, запечени или приготвени по някакъв начин. И китайците казват, че за тях това е, за да са сигурни, че зеленчукът е чист, а тук казват, че е по-добре за храносмилателната система.“



В Китай има забрана за достъп до Google, YouTube, Facebook, а техните социални мрежи са изключително пропагандно насочени и повечето клипчета са с възпитателна цел. "Личи си как хората искат да възпитат поколение, което е свястно, достойно и обръща внимание на ценностите“. Изключително са непримирими и имат много строги правила за употребата и разпространението на наркотици, отглас от опиумните войни от XIX век, като най-лекото наказание е 2 години трудов лагер за употреба на наркотици. "За мен наркотиците са най-големия проблем там и най-големия страх. Друго нещо е забраната за събиране на повече от 10 души в открити пространства заради възможност от заговор. В Шанхай е забранено дори на младежите да се събират на групи по време на Хелоуин.“