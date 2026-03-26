Българите дължат над 17 милиарда евро за жилища
През февруари се наблюдава леко забавяне в годишния темп на растеж на ипотечните кредити спрямо януари, когато увеличението е било 27,9%. Потребителските кредити на домакинствата достигат 11,087 млрд. евро към края на февруари и отбелязват ръст от 12,8% на годишна база, като запазват същия темп на увеличение, отчетен и през януари.
В резултат на това общият обем на кредитите за домакинствата в страната възлиза на 29,341 млрд. евро към края на втория месец на годината, което представлява увеличение от 20,7% спрямо същия период на предходната година. Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 9,4% на годишна база през февруари 2026 г., при 9,6% ръст през януари, като в края на месеца достигат 27,831 млрд. евро.
От своя страна кредитите, отпуснати на финансови предприятия, възлизат на 4,789 млрд. евро към края на февруари 2026 г., което представлява увеличение от 11% на годишна база, при 11,3% ръст месец по-рано. Общият обем на кредитите за неправителствения сектор достига 61,961 млрд. евро, или 50,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт, като нараства с 14,6% на годишна база.
