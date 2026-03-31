Едва 18% от българите, които спестяват, се чувстват напълно информирани, когато взимат решения, свързани с личните си финанси. В същото време близо 49% посочват, че основният им източник на информация по теми като спестяване и инвестиране са роднини, приятели или познати, а не експерти или проверени източници.Данните са от национално проучване на "Тренд“, проведено през септември 2025 г., и очертават сериозен дефицит във финансовата култура. Според същото изследване част от спестяващите българи признават, че са понесли финансови загуби в резултат на липса на достатъчно знания, като общият размер на тези загуби надхвърля 75 млн. евро."Тези данни ясно показват нуждата от повече финансова грамотност. Именно затова създадохме Музей на инвестиционното злато Пазител на стойност в Пловдив – място, където хората могат да получат по-добро разбиране за парите и да изградят базови финансови знания. Това е част от нашата дългосрочна мисия да помагаме на хората да взимат по-информирани решения“, казва Макс Баклаян от Tavex.Музеят е първото по рода си пространство в страната, посветено на истинските пари.Като част от мисията си Tavex и Пазител на стойност стартират инициативата "Финансово образование извън класната стая“, насочена към ученици от 11. и 12. клас, с фокус върху това финансовата грамотност да започне да се изгражда още в училищна възраст.Инициативата вече стартира с първите посещения. В Пловдив бяха посрещнати ученици от 12. клас от гр. Сливен и ученици от 11. клас от гр. Момчилград, които преминаха през образователната програма, включваща тур в Пазител на стойност, практическа част за разпознаване на истински и фалшиви банкноти и специална игра тип Лов на съкровища.Инициативата продължава с втори етап на кандидатстване, който е отворен до 13 април 2026 г. Още 5 класа ще бъдат избрани чрез жребий, а посещенията са изцяло финансирани от Tavex.