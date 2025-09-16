ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българите инвестират в имоти "на всяка цена"! Неразумно е!
Пазарът на имоти в България е изключително активен, като традиционно най-силният период са последните три месеца на годината. Тази година обаче се наблюдава допълнителен стимул – страхът от въвеждането на еврото.
"Масово купуват поради това, че хората се притесняват от покачване на цените“, обяснява кредитният консултант Елена Михайлова. По думите ѝ много купувачи смятат, че цените на имотите ще скочат рязко веднага след приемането на единната европейска валута, пише NOVA NEWS.
Основателни ли са страховете?
Според Михайлова, тези притеснения са неоправдани. Тя посочва опита на други държави, приели еврото, където е наблюдаван логичен и очакван ръст в цените на имотите между 8% и 12%, но не и внезапен и драстичен скок.
"Това, което се е наблюдавало при други страни, които влизат в еврозоната е, че ръст на цените между 8 и 12% е съвсем логичен да се случи и очакван, но никой не може да каже, че ще се случи веднага януари-февруари месец“, коментира още Михайлова.
Рисковете на прибързаната покупка
Експертът определя като "неразумни“ инвестициите, които се правят "на всяка цена“ само и само сделката да се случи преди края на годината. Пример за това е покупката на трети имот със 100% кредитиране, без никакво самоучастие, дори за покриване на разходите по сделката.
"Прибързаните покупки водят голям риск от това да не можеш да плащаш кредита си редовно. Това е инвестиция, която е за срок от 30 години. Може да се погаси за по-кратък срок, когато клиентът си е направил добре сметката, имал е собствено участие по-голямо, вноската му е не повече от 30% от нетния му доход“, казва още експертът.
Тя съветва хората да подхождат разумно и да се консултират със специалисти, тъй като една прибързана сделка може "да тежи“ на семейния бюджет десетилетия напред.
Ще се покачат ли лихвите по кредитите?
Притесненията за рязко покачване на лихвите след влизането в еврозоната също са неоснователни, смята Михайлова.
"Рекордно ниските ни лихви – едни от най-ниските лихви сме в Европейския съюз, като очакваме това да се запази. Банките имат право да избират дали да се вържат към индекса на Европейската централна банка или към местен индекс. Очакваме да си останат към местен индекс, тъй като са страшно ликвидни. Имаме, както казахме, много голяма депозитна база. Ще се освободят и част от резервите, които бяха 12-те процента. Очакваме лихвите да се запазят“, категорична е Михайлова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1264
|предишна страница [ 1/211 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България допусна до пазара си на труда над 27 000 работници от дъ...
11:27 / 16.09.2025
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачк...
10:55 / 16.09.2025
Експерт прогнозира скок на цената на олиото
10:24 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Майка на три деца: Добродетелите се учат с пример, а не с предмет...
09:56 / 16.09.2025
Скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сире...
09:49 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета